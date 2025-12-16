Ein Kartensatz, viele Spiele: Idee einer Freiberger Studentin bei Gründerwettbewerb ausgezeichnet

Alina Schmidt reist gern und spielt gern mit Freunden. Um ihr Gepäck zu schonen, hat sie eine Idee entwickelt – und damit den dritten Platz beim Saxeed-Gründerwettbewerb gewonnen.

Eigentlich hat Alina Schmidt viel zu tun: Geoökologiestudium, Nebenjob, Freiwillige Feuerwehr und Grubenwehr. Nebenbei macht sie auch die ersten Schritte als Erfinderin: Beim Gründerwettbewerb des Gründernetzwerks Saxeed erhielt sie den dritten Preis in der Kategorie „Idee“. Von den drei Finalisten erreichte sie 23 Prozent der... Eigentlich hat Alina Schmidt viel zu tun: Geoökologiestudium, Nebenjob, Freiwillige Feuerwehr und Grubenwehr. Nebenbei macht sie auch die ersten Schritte als Erfinderin: Beim Gründerwettbewerb des Gründernetzwerks Saxeed erhielt sie den dritten Preis in der Kategorie „Idee“. Von den drei Finalisten erreichte sie 23 Prozent der...