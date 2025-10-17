Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Bergmusikkorps Saxonia Freiberg führt die Tradition der Russisch Hörner fort.
Das Bergmusikkorps Saxonia Freiberg führt die Tradition der Russisch Hörner fort. Bild: Albrecht Holländer
Das Bergmusikkorps Saxonia Freiberg führt die Tradition der Russisch Hörner fort.
Das Bergmusikkorps Saxonia Freiberg führt die Tradition der Russisch Hörner fort. Bild: Albrecht Holländer
Freiberg
Ein Klang mit Geschichte: Bergmusikkorps Saxonia feiert 200 Jahre Russisch Hörner in Freiberg
Redakteur
Von Wieland Josch
Vor zwei Jahrhunderten erklangen sie erstmals in Freiberg, die legendären Russischen Hörner. Vor drei Jahrzehnten wurden sie wiederentdeckt. Nun gibt es ein Jubiläumskonzert.

2025 jährt sich zum 200. Mal die Einführung der Russischen Hörner durch Berghauptmann von Herder im Jahr 1825. Zugleich kann das Bergmusikkorps Saxonia Freiberg auf das 30. Jubiläum seines Russisch-Horn-Ensembles zurückblicken. Zwei Gründe, dies entsprechend zu würdigen. „Daher werden erstmals nach sieben Jahren die Russischen Hörner des...
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
12.09.2025
1 min.
Von der Geschichte der „Russischen Hörner“: Ausstellung im Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg
Die „Russisch-Horn“-Abteilung des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg.
Mit einer Kabinettausstellung wird der Startschuss zu einem doppelten Jubiläum für das besondere Instrument gegeben.
Wieland Josch
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
27.08.2025
3 min.
Neuer Musikdirektor beim Bergmusikkorps Saxonia Freiberg: Können Sie Blasmusik, Herr Rögner?
Wolfgang Rögner ist neuer Musikdirektor des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg.
Nachdem Jens Göhler das Dirigat des Orchesters niedergelegt hat, übernimmt nun Wolfgang Rögner. Mit ihm tritt jemand an das Dirigentenpult, der alles andere als ein heuriger Hase in dem Metier ist.
Wieland Josch
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
