Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Ein Leben zwischen Mut und Ausnahmezustand: Bestsellerautor Stephan Orth stellt „Couchsurfing Ukraine“ in Freiberg vor

Autor und Journalist Stephan Orth (r.) besuchte die Menschen, die in der Ukraine leben-
Autor und Journalist Stephan Orth (r.) besuchte die Menschen, die in der Ukraine leben- Bild: Mychajlo Palintschak
Autor und Journalist Stephan Orth (r.) besuchte die Menschen, die in der Ukraine leben-
Autor und Journalist Stephan Orth (r.) besuchte die Menschen, die in der Ukraine leben- Bild: Mychajlo Palintschak
Freiberg
Ein Leben zwischen Mut und Ausnahmezustand: Bestsellerautor Stephan Orth stellt „Couchsurfing Ukraine“ in Freiberg vor
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie lebt es sich zwischen Bomben und Sonnenblumen? Autor Stephan Orth stellte sein Buch „Couchsurfing Ukraine" im Rahmen der interkulturellen Tage vor. Ein berührender Vortrag voller Hoffnung,

Drei Jahre sind vergangen, seitdem Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Während viele Menschen flohen, blieben unzählige in ihren Heimatstädten. Doch wer sind diese Menschen, die sich entschieden haben, im Krieg zu leben? Mit dieser Frage im Gepäck reiste der Journalist und Bestsellerautor Stephan Orth in die Ukraine und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:45 Uhr
1 min.
„Jazz in Church“ in Wechselburg
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.
Ingolf Rosendahl
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
01.09.2025
5 min.
Koalitionsspitzen gemeinsam zu Solidaritätsbesuch in Kiew
Die Fraktionschefs Spahn und Miersch in der Gedenkstätte für die Opfer der russischen Besatzung in Butscha.
So eine Reise deutscher Spitzenpolitiker nach Kiew gab es noch nie: Die Chefs der Regierungsfraktionen demonstrieren gemeinsam Solidarität mit der Ukraine. Der Besuch hat aber noch einen Nebeneffekt.
Michael Fischer und Andreas Stein, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
13:57 Uhr
1 min.
Interkulturelle Erlebnisse: Diskutieren und Mittmachen in Freibergs „Dafür!“-Wochen
Das Kinopolis ist einer der Veranstaltungsorte der Interkulturellen Wochen.
Zum Auftakt der interkulturellen Wochen 2025 gibt es einen Kinoabend: „Made in Bangladesch“ rückt Textilarbeiterinnen ins Licht.
Grit Baldauf
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel