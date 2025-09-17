Ein Leben zwischen Mut und Ausnahmezustand: Bestsellerautor Stephan Orth stellt „Couchsurfing Ukraine“ in Freiberg vor

Wie lebt es sich zwischen Bomben und Sonnenblumen? Autor Stephan Orth stellte sein Buch „Couchsurfing Ukraine" im Rahmen der interkulturellen Tage vor. Ein berührender Vortrag voller Hoffnung,

Drei Jahre sind vergangen, seitdem Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Während viele Menschen flohen, blieben unzählige in ihren Heimatstädten. Doch wer sind diese Menschen, die sich entschieden haben, im Krieg zu leben? Mit dieser Frage im Gepäck reiste der Journalist und Bestsellerautor Stephan Orth in die Ukraine und...