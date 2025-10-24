Ein Ort der Gemeinschaft in Hilbersdorf: Wie aus einem lauten Saal ein Wohlfühlort für alle wurde

In Hilbersdorf vor den Toren von Freiberg lässt es sich gut leben. Aber den Einwohnern fehlte etwas: Ein Ort, an dem man sich treffen kann. Ehrenamtliches Engagement ließ jetzt einen Wunsch Realität werden.

Obwohl sie selbst von Beginn an mit angepackt haben, sieht man David Bojack und Heiko Dreyer immer noch an, wie erstaunt sie über die Verwandlung des Raumes sind, in dem sie gerade stehen. Der Speisesaal der Grundschule von Hilbersdorf, Ortsteil der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf, hat sich innerhalb weniger Monate so sehr verändert, dass man...