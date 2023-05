Ein ungewöhnliches Klassentreffen in Freiberg

Sie sind alle um die 80 Jahre alt und haben etwas gemeinsam: die vier Frauen und sieben Männer, die sich jetzt in Freiberg getroffen haben. Die elf Senioren gehörten einst zu den Ersten, die in der Bergstadt eine Berufsausbildung mit Abitur absolvierten. Sie lernten ab 1960 an der Allgemeinen Berufsschule an der Turnerstraße. Den praktischen Teil...