Ein Unterwasser-Vergnügen in Freiberg: Wenn Anglerfisch und Krake Lampenfieber haben

Kindertheater mit Tiefseeflair in der Freiberger BiB: Gunnar, der Anglerfisch, und Enrico, zeigen, dass Freundschaft heller leuchtet als jede Laterne. Für wen ist das Stück geeignet?

Theater für die Jüngsten ist die hohe Schule des Schauspiels. Kinder sind keine Abonnenten, die aus Respekt still sitzen. Sie reagieren sofort. Binnen weniger Minuten entscheiden sie: Begeistert eintauchen oder gelangweilt abdriften. Und im Idealfall sollten sich die Begleitpersonen ebenfalls gut unterhalten fühlen.