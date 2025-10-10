Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ein Verschwörungsideologe als Oberbürgermeister in Freiberg? Was ein AfD-Kandidat behauptet und Experten dazu sagen

Jens Uhlemann tritt für die AfD im OB-Wahlkampf von Freiberg an. Fragen zu seinen Facebook-„Gedanken“ beantwortete er nicht. Er sei „terminlich sehr angespannt“ und finde „in den nächsten Wochen“ keine Zeit.
Jens Uhlemann tritt für die AfD im OB-Wahlkampf von Freiberg an. Fragen zu seinen Facebook-„Gedanken“ beantwortete er nicht. Er sei „terminlich sehr angespannt“ und finde „in den nächsten Wochen“ keine Zeit. Bild: Archiv/Wieland Josch
Freiberg
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jens Uhlemann, Bewerber um das Amt des Freiberger Oberbürgermeisters, rechnet mit der Politik ab. In einer zehnseitigen Schrift verbreitet er Thesen, die Experten als verschwörungsideologisch einordnen.

Jens Uhlemann trat politisch lange Zeit kaum in Erscheinung. Als Kreisrat und Gemeinderat in Bobritzsch-Hilbersdorf war er unauffällig, bekannter ist er als Wirt des „Goldenen Löwen“ in Niederbobritzsch.
