Ein Verschwörungsideologe als Oberbürgermeister in Freiberg? Was ein AfD-Kandidat behauptet und Experten dazu sagen

Freiberg
Jens Uhlemann, Bewerber um das Amt des Freiberger Oberbürgermeisters, rechnet mit der Politik ab. In einer zehnseitigen Schrift verbreitet er Thesen, die Experten als verschwörungsideologisch einordnen.
Jens Uhlemann trat politisch lange Zeit kaum in Erscheinung. Als Kreisrat und Gemeinderat in Bobritzsch-Hilbersdorf war er unauffällig, bekannter ist er als Wirt des „Goldenen Löwen“ in Niederbobritzsch.
