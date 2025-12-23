MENÜ
Dominik Wagner machte aus Dvořáks Celloconcert in Freiberg ein Stück für den Kontrabass.
Dominik Wagner machte aus Dvořáks Celloconcert in Freiberg ein Stück für den Kontrabass. Bild: Heike Hubricht
Prof. Arnold Beck vom Theaterverein bedachte den Solisten mit Blumen.
Prof. Arnold Beck vom Theaterverein bedachte den Solisten mit Blumen. Bild: Elke Hussel
Ein groß besetztes Orchester gab in der Nikolaikirche in Freiberg ein großartiges Konzert.
Ein groß besetztes Orchester gab in der Nikolaikirche in Freiberg ein großartiges Konzert. Bild: Elke Hussel
Freiberg
Ein Weihnachtskonzert in Freiberg, das unter die Haut geht
Von Elke Hussel
Musik jenseits der Routine: Die Mittelsächsische Philharmonie gab in Freiberg ein Adventskonzert mit frischem Blick auf Antonín Dvořák und Hans Rott.

In der Freiberger Nikolaikirche überzeugte die Mittelsächsische Philharmonie unter Leitung von GMD José Luis Gutiérrez mit einem klug gesetzten Weihnachtsprogramm. Advent meint Ankommen und genau das war spürbar: Ein Orchester und ein Generalmusikdirektor, die sich gefunden haben.
