Ein Weihnachtskonzert in Freiberg, das unter die Haut geht

Musik jenseits der Routine: Die Mittelsächsische Philharmonie gab in Freiberg ein Adventskonzert mit frischem Blick auf Antonín Dvořák und Hans Rott.

In der Freiberger Nikolaikirche überzeugte die Mittelsächsische Philharmonie unter Leitung von GMD José Luis Gutiérrez mit einem klug gesetzten Weihnachtsprogramm. Advent meint Ankommen und genau das war spürbar: Ein Orchester und ein Generalmusikdirektor, die sich gefunden haben.