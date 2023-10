Einbrecher auf Hausbaustelle am Roten Weg in Freiberg

Die unbekannten Täter hatten es auf Werkzeuge wie einen Pickhammer abgesehen.

In ein derzeit im Umbau befindliches Mehrfamilienhaus am Roten Weg in Freiberg haben sich Einbrecher am vergangenen Wochenende Zutritt verschafft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entwendeten die unbekannten Täter aus dem Inneren des Hauses diverse Werkzeuge, darunter einen Pickhammer, eine Kanalfräse sowie ein Lüftergebläse. Wie ein...