Einbrecher in Kellern in Freiberg zugange

Unbekannte brachen in die Keller eines Mehrfamilienhauses ein und nahmen unter anderem ein wertvolles E-Bike mit.

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende auf bislang unbekannte Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Hornstraße in Freiberg und brachen zwei Kellerabteile auf. Aus einem entwendeten die Täter ein Pedelec der Marke Focus. Der Wert des dunkelgrauen Mountainbikes wurde von der Polizei mit rund 6000 Euro beziffert. Aus dem...