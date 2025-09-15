Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Freiberg wurde eingebrochen und ein wertvolles E-Bike gestohlen. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H - stock.adobe.com
In Freiberg wurde eingebrochen und ein wertvolles E-Bike gestohlen. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Freiberg
Einbrecher in Kellern in Freiberg zugange
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Unbekannte brachen in die Keller eines Mehrfamilienhauses ein und nahmen unter anderem ein wertvolles E-Bike mit.

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende auf bislang unbekannte Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Hornstraße in Freiberg und brachen zwei Kellerabteile auf. Aus einem entwendeten die Täter ein Pedelec der Marke Focus. Der Wert des dunkelgrauen Mountainbikes wurde von der Polizei mit rund 6000 Euro beziffert. Aus dem...
Mehr Artikel