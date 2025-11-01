Einbrecher lassen in Freiberg Überwachungskameras mitgehen

Freiberg
Die Tatzeit konnte auf 29 Minuten am frühen Freitagmorgen eingegrenzt werden.
Bei einem Einbruch in derzeit nicht genutzte Gewerberäume in der Brennhausgasse in Freiberg sind am frühen Freitagmorgen drei in Betrieb befindliche Überwachungskameras, ein Schlüssel und eine Tasche mit derzeit unbekanntem Inhalt entwendet worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonnabend weiter mitteilte, konnte die Tatzeit auf 4.07 Uhr...
