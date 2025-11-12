Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Freiberger Geschäft. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Freiberger Geschäft. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Freiberg
Einbrecher stehlen Bekleidung aus Geschäft in Freiberger Innenstadt
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Kleidung und Rucksäcke im Wert von mehreren Tausend Euro war die Beute von Unbekannten.

Freiberg.

Unbekannte sind gewaltsam in der Nacht zu Dienstag in ein Geschäft an der Petersstraße in der Freiberger Innenstadt eingebrochen und haben wertvolle Beute gemacht. Nach erstem Überblick nahmen die Täter unter anderem mehrere Rucksäcke und Bekleidung mit. Zudem stahlen sie etwas Bargeld. Der Stehlschaden wird laut einem Polizeisprecher auf einige Tausend Euro geschätzt, der Sachschaden blieb relativ gering. (kru)

