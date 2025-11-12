Einbrecher stehlen Bekleidung aus Geschäft in Freiberger Innenstadt

Kleidung und Rucksäcke im Wert von mehreren Tausend Euro war die Beute von Unbekannten.

Freiberg.

Unbekannte sind gewaltsam in der Nacht zu Dienstag in ein Geschäft an der Petersstraße in der Freiberger Innenstadt eingebrochen und haben wertvolle Beute gemacht. Nach erstem Überblick nahmen die Täter unter anderem mehrere Rucksäcke und Bekleidung mit. Zudem stahlen sie etwas Bargeld. Der Stehlschaden wird laut einem Polizeisprecher auf einige Tausend Euro geschätzt, der Sachschaden blieb relativ gering. (kru)