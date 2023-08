Einbruchserie in Freiberg: Tatverdächtiger gestellt

Drei Nächte hintereinander war eine Firma an der Dresdner Straße in Freiberg heimgesucht worden. Jetzt meldet die Polizei eine Festnahme. Doch die Firmenchefin kann nicht aufatmen.

Drei Mal hintereinander war in den Nächten zum Mittwoch, Donnerstag und Freitag in den Fahrzeug-Service Claußnitzer an der Dresdner Straße in Freiberg eingebrochen worden. Dass beim jüngsten Einbruch am Donnerstag gegen 23.15 Uhr auf dem Firmengelände ein 22-jähriger Tatverdächtiger gestellt worden ist, beruhigt Firmenchefin Conny...