Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Maik Bai sorgt für den Außenputz am künftigen Vereinshaus in Naundorf.
Maik Bai sorgt für den Außenputz am künftigen Vereinshaus in Naundorf. Bild: Wieland Josch
Maik Bai sorgt für den Außenputz am künftigen Vereinshaus in Naundorf.
Maik Bai sorgt für den Außenputz am künftigen Vereinshaus in Naundorf. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Eine Gemeinde setzt Prioritäten: Wie Bobritzsch-Hilbersdorf den Straßenbau in den Fokus nimmt
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An vielen Stellen in der Gemeinde wird oder wurde gebaut. Doch welche Projekte in der Zukunft sind die wichtigsten? Und woher sollen die Gelder für die Umsetzung kommen?

Fast schon zärtlich streichelt Maik Bai mit einer sogenannten Kartätsche die Außenwand des künftigen Bürger- und Vereinshauses im Bobritzsch-Hilbersdorfer Ortsteil Naundorf. Der selbständige Bauunternehmer aus Oberbobritzsch macht den Außenputz am Gebäude. „Wenn das Wetter stabil bleibt, sind wir bald fertig“, sagt er. Auf dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
06.10.2025
2 min.
Termin für Bürgermeister-Wahl in Bobritzsch-Hilbersdorf steht: Tritt der Amtsinhaber wieder an?
Seit 2019 ist René Straßberger Bürgermeister von Bobritzsch-Hilbersdorf.
Nach sieben Jahren endet die erste Amtszeit von René Straßberger als Bürgermeister der Gemeinde. Soll es eine zweite geben? Der Wahltermin wurde jetzt schon festgezurrt.
Wieland Josch
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
05.08.2025
4 min.
Hilbersdorf: Alles auf Anfang! Warum es mit der Solarenergie auf der Schmohlhöhe noch etwas dauert
Bürgermeister René Straßberger und Bauamtsleiter André Felgner (r.) auf der Schmohlhöhe bei Hilbersdorf.
Die Schmohlhöhe liegt zwischen Naundorf und Hilbersdorf. Die Gemeinde will hier Fotovoltaik ermöglichen. Warum es jetzt klemmt.
Wieland Josch
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel