Eine Verletzte bei Kreuzungsunfall in Freiberg

Auf der Käthe-Kollwitz-Straße musste eine Autofahrerin von der Feuerwehr aus einem Unfallwagen befreit werden.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Freiberg eine Autofahrerin verletzt worden. Der Zusammenstoß geschah gegen 11.35 Uhr auf der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Straße/Johannes-R.-Becher-Weg. Die Fahrerin eines Toyota Auris wollte vom Johannes-R.-Becher-Weg auf die Käthe-Kollwitz-Straße auffahren, missachtete dabei einen von links kommenden...
