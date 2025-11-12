Eine Verletzte bei Kreuzungsunfall in Freiberg

Freiberg
Auf der Käthe-Kollwitz-Straße musste eine Autofahrerin von der Feuerwehr aus einem Unfallwagen befreit werden.
Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch in Freiberg eine Autofahrerin verletzt worden. Der Zusammenstoß geschah gegen 11.35 Uhr auf der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Straße/Johannes-R.-Becher-Weg. Die Fahrerin eines Toyota Auris wollte vom Johannes-R.-Becher-Weg auf die Käthe-Kollwitz-Straße auffahren, missachtete dabei einen von links kommenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.