Kurfürstin Anna war für ihre Umsicht bekannt. Sie sitzt vor dem Freiberger Stadt- und Bergbaumuseum
Kurfürstin Anna war für ihre Umsicht bekannt. Sie sitzt vor dem Freiberger Stadt- und Bergbaumuseum Bild: Elke Hussel
Das Stromersche Puppenhaus stammt aus dem Jahr 1639 und ist im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu bewundern.
Das Stromersche Puppenhaus stammt aus dem Jahr 1639 und ist im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu bewundern. Bild: Germanisches Nationalmuseum
Mit derartigen Puppenhäusern wurde nicht gespielt. Sie dienten heranwachsenden Jungen und Mädchen als Anschauungsmodelle für die Haushalts- und Geschäftsführung.
Mit derartigen Puppenhäusern wurde nicht gespielt. Sie dienten heranwachsenden Jungen und Mädchen als Anschauungsmodelle für die Haushalts- und Geschäftsführung. Bild: Germanisches Nationalmuseum
Die Maus auf dem Bücherstapel hat ihr Weihnachtsgeschenk gleich dabei: Einen (Brat-)Apfel!
Die Maus auf dem Bücherstapel hat ihr Weihnachtsgeschenk gleich dabei: Einen (Brat-)Apfel! Bild: Elke Hussel
Freiberg
Eine Weihnachtsgeschichte vom Freiberger Silberweg: Schlauer Schenken mit Kurfürstin Anna
Von Elke Hussel
Wer durch Freibergs winterliche Gassen schlendert, trifft auf Kurfürstin Anna – und entdeckt, dass Schenken mit Sinn keine Erfindung der Zeit ist: ein anderer Spaziergang entlang des Skulpturenweges.

Wer noch nicht weiß, was er zu Weihnachten schenkt, kann sich Inspiration bei einem winterlichen Spaziergang entlang des Freiberger Silberweges holen. Zwischen Raureif und Skulpturen begegnet man nicht nur Skulpturen von Bergleuten, Gelehrten und Künstlern, sondern auch einer Frau, die schon im 16. Jahrhundert wusste, wie man Schenken mit Sinn...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
30.10.2025
4 min.
„Unser Herzensprojekt“: Maus von Kurfürstin Anna in Freiberg ist wieder da
Die Figur der Kurfürstin Anna in Freiberg hat ihre Maus wieder. Im Bild Künstlerin Jördis Meister aus Possendorf.
Die Silberweg-Figur Kurfürstin Anna ist wieder komplett: Nach dem Diebstahl im Juni wurde eine neue, von Jördis Meister entworfene Maus montiert. Und die kleine Skulptur hat ein neues Detail.
Heike Hubricht
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
23.09.2025
2 min.
Freiberg: Gestohlene Maus an der Silberweg-Figur Kurfürstin Anna wird ersetzt
Bei Kurfürstin Anna in der Freiberger Altstadt schaute eine kleine freche Maus vorbei.
Nach dem Diebstahl der Bronze-Maus an der beliebten Silberweg-Figur Kurfürstin Anna in Freiberg sorgte kurzzeitig eine Plastikmaus für Schmunzeln.
Heike Hubricht
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
