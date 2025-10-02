Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Einer kommt extra aus New York nach Freiberg: Ungewöhnliches Jazz-Duo in der Kleinwaltersdorfer Kirche

Lou Grassi und Günter Heinz geben am 5. Oktober ein Konzert in der Kirche Kleinwaltersdorf.
Lou Grassi und Günter Heinz geben am 5. Oktober ein Konzert in der Kirche Kleinwaltersdorf. Bild: H.J. Maquet
Lou Grassi und Günter Heinz geben am 5. Oktober ein Konzert in der Kirche Kleinwaltersdorf.
Lou Grassi und Günter Heinz geben am 5. Oktober ein Konzert in der Kirche Kleinwaltersdorf. Bild: H.J. Maquet
Freiberg
Einer kommt extra aus New York nach Freiberg: Ungewöhnliches Jazz-Duo in der Kleinwaltersdorfer Kirche
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Günter Heinz aus Kleinwaltersdorf und Lou Grassi aus New York bringen am Sonntag internationale Klangkunst nach Freiberg.

Die Kleinwaltersdorfer Kirche verwandelt sich am Sonntag, 5. Oktober, ab 17 Uhr in einen Ort frei improvisierter Musik. Direkt im Anschluss an das Erntedankfest treten dort der deutsche Posaunist Günter Heinz und der New Yorker Schlagzeuger Lou Grassi auf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
2 min.
Kleinwaltersdorf: Altweibersommer kommt super an
Der Altweibersommer im Freiberger Stadtteil Kleinwaltersdorf erlebte am Wochenende seine 29. Auflage.
Heike Hubricht
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
19.08.2025
1 min.
Freiberg: Klangreise ohne Grenzen in Kleinwaltersdorf
Die Musikerin Johanna Linde Neese ist beim Konzert in Kleinwaltersdorf zu erleben.
Das Ensemble Klangspuren aus Freiburg im Breisgau bringt am Mittwoch ein musikalisches Programm in die Kirche Kleinwaltersdorf.
Heike Hubricht
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
Mehr Artikel