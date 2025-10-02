Einer kommt extra aus New York nach Freiberg: Ungewöhnliches Jazz-Duo in der Kleinwaltersdorfer Kirche

Günter Heinz aus Kleinwaltersdorf und Lou Grassi aus New York bringen am Sonntag internationale Klangkunst nach Freiberg.

Die Kleinwaltersdorfer Kirche verwandelt sich am Sonntag, 5. Oktober, ab 17 Uhr in einen Ort frei improvisierter Musik. Direkt im Anschluss an das Erntedankfest treten dort der deutsche Posaunist Günter Heinz und der New Yorker Schlagzeuger Lou Grassi auf.