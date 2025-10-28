Einsatz am Freiberger Obermarkt: Feuerwehr rückt wegen Fehlalarms an

Freiberg
Kurz vor Elf rasten zwei Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Freiberg zum Obermarkt.
Am Freiberger Obermarkt traf die Feuerwehr am Dienstagvormittag wegen eines Fehlalarms ein. Kurz vor 11 Uhr erreichten ein Drehleiterwagen und ein Löschgruppenfahrzeug mit Blaulicht und Sirene das Bürgerbüro. Offenbar gab es am Gebäude in der Nähe der Weingasse ein Problem mit einer Lüftungsanlage. Dadurch wurde der Rauchmelder ausgelöst,...
