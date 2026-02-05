Einsatz bis in die Morgenstunden beim Großbrand: So versorgten die Anwohner die Feuerwehrleute in Kleinschirma

Bis etwa drei Uhr nachts dauerte der Großeinsatz der Feuerwehr nahe Freiberg. Um die Einsatzkräfte zu stärken, haben sich Anwohner und ein benachbartes Hotel zusammengetan.

Im Gasthof des Landhotels Kleinschirma war der Montag eigentlich kein besonderer Tag, sagt Betreiberin Kerstin Knobus. Gegen acht Uhr am Abend hörte sie dann die Sirenen, die am Hotel vorbei Richtung der nahegelegenen Autowerkstatt fuhren. Zunächst versucht sie, ihre Gäste normal weiter zu bewirten. „Wir sind vor zur Straße gelaufen und...