Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Freiberger Weingasse kam es am Samstagabend zu einem Küchenbrand.
In der Freiberger Weingasse kam es am Samstagabend zu einem Küchenbrand. Bild: Marcel Schlenkrich
In der Freiberger Weingasse kam es am Samstagabend zu einem Küchenbrand.
In der Freiberger Weingasse kam es am Samstagabend zu einem Küchenbrand. Bild: Marcel Schlenkrich
Update
Freiberg
Einsatz in der Freiberger Altstadt: Feuerwehr in der Weingasse
Von Marcel Schlenkrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstagabend musste die Freiberger Feuerwehr ausrücken. Bei einem Küchenbrand entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Am Samstagabend gegen 19.15 Uhr ist es zu einem Küchenbrand in der Freiberger Altstadt gekommen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr in der Weingasse hatten alle Bewohner – ein 37-jähriger Mann, eine 30-jährige Frau und zwei Kinder (9 und 6) – das Haus verlassen. Die Feuerwehrleute konnten den Brand im zweiten Obergeschoss, der beim Kochen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
05.10.2025
1 min.
Freiberg: Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Sächsischen Metallwerk
Im Sächsischen Metallwerk Freiberg fand am Sonntag ein Feuerwehreinsatz statt.
In der Nacht zum Sonntag rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Einsatz in der Nähe des Bahnhofs aus. Was war passiert?
Heike Hubricht, Marcel Schlenkrich
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
10:54 Uhr
1 min.
Einsatz am Freiberger Obermarkt: Feuerwehr rückt wegen Fehlalarms an
Zwei Farhzeuge der Feuerwehr rückten am Dienstagvormittag am Obermarkt an.
Kurz vor Elf rasten zwei Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Freiberg zum Obermarkt.
Johanna Klix
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
Mehr Artikel