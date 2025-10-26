Einsatz in der Freiberger Altstadt: Feuerwehr in der Weingasse

Freiberg
Am Samstagabend musste die Freiberger Feuerwehr ausrücken. Bei einem Küchenbrand entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.
Am Samstagabend gegen 19.15 Uhr ist es zu einem Küchenbrand in der Freiberger Altstadt gekommen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr in der Weingasse hatten alle Bewohner – ein 37-jähriger Mann, eine 30-jährige Frau und zwei Kinder (9 und 6) – das Haus verlassen. Die Feuerwehrleute konnten den Brand im zweiten Obergeschoss, der beim Kochen...
