Am Amtsgericht Freiberg hat sich ein ungewöhnlicher Fall ereignet. Bild: Symbolfoto: Eckardt Mildner
Am Amtsgericht Freiberg hat sich ein ungewöhnlicher Fall ereignet. Bild: Symbolfoto: Eckardt Mildner
Freiberg
Eklat am Amtsgericht Freiberg: Angeklagter flüchtet vor TV-Kamera – Sitzungshaftbefehl erlassen
Von Mathias Herrmann
Zu einem außergewöhnlichen Vorfall kam es am Amtsgericht Freiberg. Der Anklagte flüchtete aus dem Gebäude, als er die Fernsehkameras eines Privatsenders entdeckte. Die Verhandlung wurde vertagt.

Ein Eklat hat die Verhandlung gegen einen 55-jährigen Mann wegen Körperverletzung und Stalking vor dem Amtsgericht Freiberg überschattet. Als der Angeklagte TV-Kameras bemerkte, verließ er das Gerichtsgebäude. Auch nach einem Telefonat mit seinem Verteidiger kam er nicht zurück. Richterin Stefanie Kretschmer vertagte die Sitzung und erließ...
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
10.11.2025
2 min.
Verkehrsgefährdung, Stalking und Drogen: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Freiberg
Das Amtsgericht hat seinen Sitz in der Heinrich-Heine-Straße 15 in Freiberg.
Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Freiberg. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 10. November.
Steffen Jankowski
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
04.11.2025
4 min.
Stalking mit System: Freiberger soll seiner Ex-Affäre nachgestellt, sie bedroht und verletzt haben
Wer gestalkt wird, fühlt sich oft nirgendwo mehr sicher.
Mit GPS-Trackern am Auto und bezahlten Handlangern: So soll ein Angeklagter aus Freiberg seine Ex immer im Blick gehabt haben. Auch ihre Freunde bekamen es mit der Angst zu tun. Nun steht er vor Gericht.
Johanna Klix
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
18:28 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 12 Bilder
Eine Frage der Kopfbedeckung
Mehr Artikel