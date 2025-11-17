Eklat am Amtsgericht Freiberg: Angeklagter flüchtet vor TV-Kamera – Sitzungshaftbefehl erlassen

Zu einem außergewöhnlichen Vorfall kam es am Amtsgericht Freiberg. Der Anklagte flüchtete aus dem Gebäude, als er die Fernsehkameras eines Privatsenders entdeckte. Die Verhandlung wurde vertagt.

Ein Eklat hat die Verhandlung gegen einen 55-jährigen Mann wegen Körperverletzung und Stalking vor dem Amtsgericht Freiberg überschattet. Als der Angeklagte TV-Kameras bemerkte, verließ er das Gerichtsgebäude. Auch nach einem Telefonat mit seinem Verteidiger kam er nicht zurück. Richterin Stefanie Kretschmer vertagte die Sitzung und erließ... Ein Eklat hat die Verhandlung gegen einen 55-jährigen Mann wegen Körperverletzung und Stalking vor dem Amtsgericht Freiberg überschattet. Als der Angeklagte TV-Kameras bemerkte, verließ er das Gerichtsgebäude. Auch nach einem Telefonat mit seinem Verteidiger kam er nicht zurück. Richterin Stefanie Kretschmer vertagte die Sitzung und erließ...