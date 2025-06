Elektro-Lastenrad in Freiberg vermisst – Wer hat „Petra“ gesehen?

Ein Elektro-Lastenrad wurde in Freiberg entwendet. Das rund 12.000 Euro teure Dreirad gehört zum Uni-Projekt „Steigt um“, das den Umstieg vom Auto auf umweltfreundliche Verkehrsmittel fördern soll.

Wer hat „Petra“ gesehen? So heißt das elektrische Lastenrad der TU Bergakademie Freiberg, das von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden ist. Das sagte Uniprofessor Bastian Pfleging vom Institut für Informatik. Seinen Angaben zufolge verschafften sich die Diebe unberechtigt Zugang zu der Ausleihstation am Audimax der Uni an der...