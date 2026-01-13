Elektrodefekt Ursache für Feuer in Bobritzsch

Kleidungsstücke brennen und verletzen zwei Personen. Was die Ermittlungen jetzt zeigen, überrascht.

Der Brand in einem Einfamilienhaus in Bobritzsch-Hilbersdorf ist ganz offenbar nicht gelegt worden. Das hat die Überprüfung durch Sachverständige jetzt ergeben, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mit. Am 8. Januar war es in dem Gebäude zu einem Feuer gekommen. Dabei waren zwei Bewohnerinnen verletzt worden. In einem Raum waren...