Ende der Bewerbungsfrist: Bleibt es bei fünf Bewerbern für die Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg?

Ende September findet der erste Wahlgang zur Neuwahl eines Oberbürgermeisters für Freiberg statt. Dafür endete nun die Bewerbungsfrist.

Am 24. Juli um 18 Uhr endete die Frist zur Bewerbung als Kandidat für die Oberbürgermeister-Wahlen in Freiberg. Schon im Vorfeld hatten insgesamt fünf Männer ihren Hut in den Ring geworfen. Dabei handelt es sich um Steve Ittershagen (CDU), Stefan Krinke (unabhängig), Philipp Preißler (parteilos/FW), Christian Pudack (parteilos/von einem...