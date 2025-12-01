Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sebastian Thümmler hat in Halsbrücke auf dem Bürgermeisterstuhl Platz genommen. Der 37-jährige CDU-Politiker ist vom Gemeinderat als Amtsverweser bestellt worden.
Sebastian Thümmler hat in Halsbrücke auf dem Bürgermeisterstuhl Platz genommen. Der 37-jährige CDU-Politiker ist vom Gemeinderat als Amtsverweser bestellt worden. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Ende einer Wackelpartie? Halsbrücke hat wieder einen Rathauschef
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Der 37-jährige CDU-Politiker setzt auf Transparenz und Bürgernähe. Mit Bürgersprechstunden vor Ort und einer neuen Internetseite will er die Kommunikation in der Gemeinde verbessern.

Seit Montag hat die Gemeinde Halsbrücke wieder einen Bürgermeister. Um 8.30 Uhr hat Sebastian Thümmler (CDU) vor dem versammelten Team der Gemeindeverwaltung im Ratssaal die Ernennungsurkunde aus den Händen von Ralph Gerlach empfangen. Der Haupt- und Bauamtsleiter hatte das Rathaus als sogenannter Verhinderungsvertreter des Bürgermeisters...
