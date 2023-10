Endspurt: Diese Straßen in Freiberg sollen noch in diesem Jahr fertig werden

Eine ganze Reihe von Straßenbaustellen in Freiberg sollen Ende des Jahres passé sein. Doch für 2024 liegen schon neue Pläne vor. Bei zwei Projekten gibt es aber Verzögerungen.

Ein Silberstreif am Horizont zeichnet sich für Autofahrer in Freiberg ab. Zahlreiche Straßen sollen noch dieses Jahr fertig gebaut werden, kündigte Oberbürgermeister Sven Krüger an. Konkret nannte der parteilose OB zur jüngsten Stadtratssitzung Bauabschnitte mehrerer Strecken: Die Arbeiten an der Heinrich-Heine-Straße im ersten...