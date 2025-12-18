Endspurt für die Weihnachtsbäume in Freiberg: Wer keinen hat, muss sich sputen

Freiberg
In wenigen Tagen ist Heiligabend. Da darf ein Weihnachtsbaum nicht fehlen. Wie lange gibt es noch welche?
Weihnachten ohne einen festlichen Baum? Für viele Menschen einfach undenkbar. Doch allmählich wird die Zeit knapp, und wer sich noch keinen Christbaum zugelegt hat, der muss sich nun allmählich sputen. Mehrere hundert nadelige Exemplare hat Uwe Schmidt in den vergangenen Wochen an seinem Stand an der Brander Straße verkauft. „Jetzt sind noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.