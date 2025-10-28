Engstelle auf dem Freiberger Wasserberg beseitigt

Die Einmündung der Maxim-Gorki-Straße in die Karl-Kegel-Straße in Freiberg ist erneuert worden.

Die Engstelle auf der Karl-Kegel-Straße in Freiberg in Höhe der Maxim-Gorki-Straße ist Geschichte. Wie Robert Lasar vom städtischen Tiefbauamt bestätigt, sind die Bord- und Asphaltarbeiten an der Einmündung abgeschlossen. „Die ‚Verengung‘ ist nicht mehr vorhanden“, so der Sachgebietsleiter Straßenwesen. Die Maxim-Gorki-Straße liegt...