Die Einmündung der Maxim-Gorki-Straße in die Karl-Kegel-Straße ist erneuert worden.
Die Einmündung der Maxim-Gorki-Straße in die Karl-Kegel-Straße ist erneuert worden. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Engstelle auf dem Freiberger Wasserberg beseitigt
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Die Einmündung der Maxim-Gorki-Straße in die Karl-Kegel-Straße in Freiberg ist erneuert worden.

Die Engstelle auf der Karl-Kegel-Straße in Freiberg in Höhe der Maxim-Gorki-Straße ist Geschichte. Wie Robert Lasar vom städtischen Tiefbauamt bestätigt, sind die Bord- und Asphaltarbeiten an der Einmündung abgeschlossen. „Die ‚Verengung‘ ist nicht mehr vorhanden“, so der Sachgebietsleiter Straßenwesen. Die Maxim-Gorki-Straße liegt...
