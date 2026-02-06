Entdecke die Zukunft der Werkstoffe: Freibergs Schüleruniversität öffnet Türen

Einblick in die Materialforschung an der TU Freiberg. Schüler erleben Werkstoffe und Herstellungsverfahren hautnah. Was macht ein Werkstoffdetektiv?

Die Schüleruniversität der TU Bergakademie Freiberg lädt vom 11. bis 13. Februar zur Winter-Werkstoffwoche ein. Die unter dem Motto „Moderne Werkstoffe für die Herausforderungen der Zukunft“ stehenden Tage richtet sich an Mädchen und Jungen, die einmal in die Welt moderner Werkstoffe und Herstellungsverfahren hineinschauen möchten....