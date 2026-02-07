Entdecke verborgene Schätze im Tharandter Wald am Weltgästeführertag

Gästeführer Rolf Mögel lädt zu Familienabenteuer im Geopark Sachsen ein. Start ist am Sonntag in Spechtshausen.

Anlässlich des Weltgästeführertages findet am Sonntag, 8. Februar, eine geführte Wanderung im Tharandter Wald statt. Das teilt Gästeführer Rolf Mögel mit. Start der Familienwanderung zum Thema „Verborgene Schätze im Nationalen Geopark Sachsen“ ist um 10 Uhr am Imbiss/Sportplatz Spechtshausen, heißt es in der Ankündigung. „Die etwa...