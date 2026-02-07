MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Wanderschuhe werden am Sonntag im Tharandter Wald geschnürt.
Die Wanderschuhe werden am Sonntag im Tharandter Wald geschnürt. Bild: Christin Klose/dpa
Die Wanderschuhe werden am Sonntag im Tharandter Wald geschnürt.
Die Wanderschuhe werden am Sonntag im Tharandter Wald geschnürt. Bild: Christin Klose/dpa
Freiberg
Entdecke verborgene Schätze im Tharandter Wald am Weltgästeführertag
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gästeführer Rolf Mögel lädt zu Familienabenteuer im Geopark Sachsen ein. Start ist am Sonntag in Spechtshausen.

Anlässlich des Weltgästeführertages findet am Sonntag, 8. Februar, eine geführte Wanderung im Tharandter Wald statt. Das teilt Gästeführer Rolf Mögel mit. Start der Familienwanderung zum Thema „Verborgene Schätze im Nationalen Geopark Sachsen“ ist um 10 Uhr am Imbiss/Sportplatz Spechtshausen, heißt es in der Ankündigung. „Die etwa...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:43 Uhr
2 min.
Partyschlager und Klassiker: Die Hits an Karneval
Die Kölner Band Brings sorgt selbst in Düsseldorf für Stimmung. (Archivbild)
Von "Viva Colonia" bis "Karnevalsmaus": Diese Songs sorgen an den närrischen Tagen für volle Tanzflächen und prägen die aktuellen Charts.
Thomas Bremser, dpa
06.02.2026
4 min.
Ehemalige Ausflugsgaststätte im Erzgebirge: Warum dieses Haus eine ungewisse Zukunft hat
Andreas Schwarczenberger, Vorsitzender des Historischen Bergbauvereins Aue, der sich im Parkschlösschen in Aue ein Vereinsdomizil geschaffen hat.
Das Parkschlösschen in Aue befindet sich in einem schlechten Zustand. Dennoch hat sich jetzt ein Käufer gefunden, die Stadt will es nicht. Die Vereine, die es aktuell nutzen, stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Heike Mann
14.01.2026
1 min.
Erster Tharandter Naturmarkt lockt mit griechischer Spezialität aus Chemnitz
Heike Scharff hatte im Vorjahr Chilli-Likör, Saft und Punsch im Angebot.
Am 17. Januar startet der Naturmarkt in Tharandt. Regionale und mediterrane Genüsse erwarten die Besucher.
Holk Dohle
07:00 Uhr
3 min.
Chemnitz gegen Bikesharing-Ausbau: Stadtrat verweigert Unterstützung
Leihfahrräder sind in vielen Städten Teil des öffentlichen Verkehrsangebotes.
Fahrräder zum Ausleihen haben sich in vielen Städten im Alltag längst fest etabliert. In Chemnitz wird das Angebot wohl auch weiterhin nur ansatzweise zur Verfügung stehen.
Michael Müller
17.10.2025
1 min.
Tharandt: Herbstwanderung im Nationalen Geopark
Die Gästeführer Erzgebirge laden für Sonntag zu einer Wanderung ein.
Die Gästeführer Erzgebirge laden für Sonntag zu einer geführten Wanderung ein. Die Laubfärbung dürfte schöne Fotomotive liefern.
Ingolf Rosendahl
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel