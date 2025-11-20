Entschleunigung im Freiberger Dom: Meditative Nachtführung erlebt am Samstag Premiere

Freiberg
Der Freiberger Dom einmal anders: Am Samstag lädt die neue Führung „Auf leisen Schwingen naht die Nacht“ ein. Mit Lyrik, Stille und dezentem Licht.
Gedichte, Stille und gedämpftes Licht: Am Samstag, 22. November, 20 Uhr, öffnet der Freiberger Dom zur neuen Führung „Nacht im Dom – Auf leisen Schwingen naht die Nacht“. Ein meditativer Rundgang führt durch Themen wie Dämmerung, Nacht, Mondlicht, Einsamkeit und Hoffnung. „Nacht im Dom ist eine Einladung, den Dom in Wort, Klang und...
