Jonas Dienel (l.) und Peter Heinrich haben unterschiedliche Erfahrungen mit den Alpakas.
Jonas Dienel ist seit einem Jahr Azubi im Tierpark Freiberg.
Jonas Daniel (l.) im Gespräch mit Nadine Schröder von der Agentur für Arbeit Freiberg.
Freiberg
„Er sieht manchmal Dinge, die wir übersehen“ - Wie im Tierpark Freiberg Integration gelingt
Von Mathias Herrmann
Jonas Dienel ist Tierpfleger im Tierpark Freiberg. Seine Geschichte zeigt, warum behinderte Menschen oft unterschätzt werden.

Jonas Dienel steht am Zaun des Geheges der Esel und Schafe im Tierpark Freiberg. Sofort kommen die Tiere auf ihn zu. Sie vertrauen dem jungen Mann, der sie täglich füttert, ihre Ställe reinigt und frisches Heu einstreut. Ein vertrauliches Kraulen der Tiere, und schon muss Jonas weiter. Er hat weitere Tiere zu versorgen.
