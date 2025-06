Erdbeeren in Kleinschirma: Auf dem Feld bei Freiberg wird man noch fündig

Wer die roten Früchte liebt und sie gern selbst auswählt, kann im Erzgebirge noch weiter pflücken. Das müssen Erdbeerfreunde wissen:

Wer Erdbeeren gern selbst pflückt und dafür ein Feld aufsucht, hat noch einige Tage dazu Gelegenheit. Bei Kleinschirma an der B 173, auf dem Feld von Erdbeeren Funck, bietet sich dazu die Möglichkeit - noch länger als nur bis zum Wochenende, sondern auch noch in den nachfolgenden Tagen. Das haben die Betreiber am Donnerstag mitgeteilt. Auf der...