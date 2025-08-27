Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Veranstalter
Bild: Veranstalter
Freiberg
Erfurter Domorganist spielt im Freiberger Dom
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Silvius von Kessel wird am 28. August an beiden Silbermann-Orgeln ein Programm spielen, das Erfurter Musiktraditionen mit der Bach-Familie verbindet.

Freiberg.

Der Erfurter Domorganist Silvius von Kessel ist an diesem Donnerstag, 28. August, um 19.30 Uhr im Freiberger Dom zu Gast. Der international gefragte Organist wird an beiden Silbermann-Orgeln ein Programm spielen, das Erfurter Musiktraditionen mit der Bach-Familie verbindet. Zu Beginn erklingt eine Fuge von Johann Heinrich Buttstett. Auch die Bach-Familie ist vertreten – darunter Johann Bernhard Bach, der in Erfurt geboren wurde, und Johann Sebastian Bach selbst. Ergänzt wird das Programm durch Musik von Nicolas de Grigny und Johann Caspar Kerll. Den Abschluss bildet eine Improvisation eines sommerlichen Concertos in drei Sätzen von Silvius von Kessel. Eintrittskarten kosten 10 Euro, ermäßigt 7 Euro und sind erhältlich über den Domladen Freiberg, online unter www.freiberger-dom.de sowie an bekannten Vorverkaufsstellen. (mib) Foto: Veranstalter

