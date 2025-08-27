Erfurter Domorganist spielt im Freiberger Dom

Freiberg
Silvius von Kessel wird beide Silbermann-Orgeln zum Klingen bringen. Freuen Sie sich auf Werke von Buttstett und Bach. Was erwartet Sie am Ende des Abends?
Der Erfurter Domorganist Silvius von Kessel ist an diesem Donnerstag, 28. August, um 19.30 Uhr im Freiberger Dom zu Gast. Der international gefragte Organist wird an beiden Silbermann-Orgeln ein Programm spielen, das Erfurter Musiktraditionen mit der Bach-Familie verbindet. Zu Beginn erklingt eine Fuge von Johann Heinrich Buttstett. Auch die...
