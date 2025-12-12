MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thomas Mielenz (M.) führt seit 2011 als Braumeister Michael durch die 800-jährige Braugeschichte Freibergs.
Thomas Mielenz (M.) führt seit 2011 als Braumeister Michael durch die 800-jährige Braugeschichte Freibergs. Bild: Silberstadt Freiberg/Philipp Herfort Photography
Thomas Mielenz (M.) führt seit 2011 als Braumeister Michael durch die 800-jährige Braugeschichte Freibergs.
Thomas Mielenz (M.) führt seit 2011 als Braumeister Michael durch die 800-jährige Braugeschichte Freibergs. Bild: Silberstadt Freiberg/Philipp Herfort Photography
Freiberg
Erlebnisführungen in Freiberg: Zur nächsten Bier-Tour wird 30.000. Gast erwartet
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erlebnistouren bieten mehr als zehn Möglichkeiten, die Silberstadt aus neuen Perspektiven zu entdecken und Geschichte lebendig werden zu lassen. Am Samstag wird ein besonderer Gast begrüßt.

Die Erlebnisführungen in Freiberg erfreuen sich großer Beliebtheit. Bei der Bierführung am Samstag, 13. Dezember, soll nun der 30.000. Gast begrüßt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Thomas Mielenz führt seit 2011 als Braumeister Michael durch die 800-jährige Braugeschichte der Silberstadt. Das aktuelle Angebot umfasst mehr als zehn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
04.12.2025
1 min.
Bergparade im Fackelschein: Freiberg erwartet bis zu 25.000 Gäste
Die Bergparade in Freiberg lockt am 6. Dezember Tausende an. 300 Berg- und Hüttenleute marschieren durch die Altstadt.
Freie Presse
03.12.2025
2 min.
Freiberg vergibt 5000-Euro-Förderpreis zur Bewahrung des montanen Erbes im Erzgebirge
Die Muldenhütten, im Bild das Zylindergebläse, gehören zum Welterbe.
Beim 6. Förderpreis Montanregion Erzgebirge/Krušnohorí sind kreative Ansätze zur Bekanntmachung des Welterbes gefragt. Interessierte können sich bis zum 31. Dezember bewerben.
Holk Dohle
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
Mehr Artikel