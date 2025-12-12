Erlebnisführungen in Freiberg: Zur nächsten Bier-Tour wird 30.000. Gast erwartet

Erlebnistouren bieten mehr als zehn Möglichkeiten, die Silberstadt aus neuen Perspektiven zu entdecken und Geschichte lebendig werden zu lassen. Am Samstag wird ein besonderer Gast begrüßt.

Die Erlebnisführungen in Freiberg erfreuen sich großer Beliebtheit. Bei der Bierführung am Samstag, 13. Dezember, soll nun der 30.000. Gast begrüßt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Thomas Mielenz führt seit 2011 als Braumeister Michael durch die 800-jährige Braugeschichte der Silberstadt. Das aktuelle Angebot umfasst mehr als zehn...