Erneuter Mülltonnenbrand in Freiberg

Freiberg
Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Mittwoch in die Silberhofstraße ausrücken.
Die Freiberger Feuerwehr ist in der Nacht zum Mittwoch zu einem Einsatz in die Silberhofstraße der Silberstadt gerufen worden. Gegen 23 Uhr standen hier mehrere Sammelbehälter für Altpapier in Flammen. Den alarmierten Einsatzkräften ist es gelungen, die Flammen zügig zu löschen. Dadurch konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.