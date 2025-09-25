Erzgebirgische Geschichte zum Anfassen: Freiberg wird zur Lernlandschaft

Freibergs historische Orte öffnen ihre Türen für neugierige Schüler aus ganz Sachsen.

Am Donnerstag tauchen 68 Schülerinnen und Schüler aus sieben sächsischen Schulen in die Geschichte und Denkmallandschaft von Freiberg ein. Im Programm „Pegasus – Schulen adoptieren Denkmale“ erkunden sie bedeutende historische Orte. Unter den Teilnehmern sind Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Freiberg und der Oberschule...