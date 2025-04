Es bröckelt: Was passiert mit dem Turm in der Talsperre Lichtenberg?

Die Arbeiten an der Lichtenberger Talsperre laufen. Derweil bröckelt am Entnahmeturm der Putz. Leser fragen: Was wird aus dem markanten Bauwerk?

Der markante Turm in der Lichtenberger Talsperre steht derzeit auf dem Trockenen. Im Herbst 2024 wurde die Talsperre nach 50 Jahren Dauerbetrieb entleert, um sie zu sanieren. Der besondere Ausblick lockt viele Ausflügler an. Ein Leser der „Freien Presse" hat gesehen, dass Teile des Putzes vom Turm abgefallen sind. Er fragt: Was passiert mit...