Es glitzert wieder: 13 Tipps zum Stollenmarkt Brand-Erbisdorf

Freiberg
Ab Freitag verwandelt sich der Brander Markt in ein funkelndes Weihnachtswunderland, das mit der Kinder-Bergparade und duftendem Stollen die Herzen der Besucher höher schlagen lässt.
Drei Tage lang glitzert, duftet und leuchtet es ab Freitag auf dem Brander Markt: Es ist wieder Zeit für den traditionellen Stollenmarkt, der seit Wochen vorbereitet wird.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.