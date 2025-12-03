Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mini-Bergparade zum Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf.
Mini-Bergparade zum Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf.
Freiberg
Es glitzert wieder: 13 Tipps zum Stollenmarkt Brand-Erbisdorf
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Freitag verwandelt sich der Brander Markt in ein funkelndes Weihnachtswunderland, das mit der Kinder-Bergparade und duftendem Stollen die Herzen der Besucher höher schlagen lässt.

Drei Tage lang glitzert, duftet und leuchtet es ab Freitag auf dem Brander Markt: Es ist wieder Zeit für den traditionellen Stollenmarkt, der seit Wochen vorbereitet wird.
05.11.2025
2 min.
Wo sich ganz Brand-Erbisdorf am Wochenende trifft – und noch mehr Tipps für Mittelsachsen
Die Bergstadthalle in Brand-Erbisdorf biete am Wochenende wieder die bunte Welt von Hobby und Vereinsarbeit.
Liebe trifft Literatur, Klassik trifft Schlager, Jung trifft Alt: Mittelsachsen bietet am Wochenende spannende Begegnungen. Folgende Veranstaltungen gibt es.
Cornelia Schönberg
16:00 Uhr
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:00 Uhr
2 min.
Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft
Anne Wagner öffnet mit Team das Fröbel-Café. Adrian und Roy Krönert-Bernard werden umsorgt.
Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.
Christof Heyden
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
06.10.2025
2 min.
Sonnige Aussichten: Grundschule Brand-Erbisdorf bekommt PV-Anlage
Die Grundschule Brand-Erbisdorf hat ein Flachdach und bekommt demnächst eine PV-Anlage.
Auf dem Dach der Grundschule Brand-Erbisdorf soll eine Photovoltaikanlage installiert werden, die einen großen Teil des Strombedarfs in Schule und Turnhalle deckt. Wie viel spart das ein?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel