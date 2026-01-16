Eskalation im Discounter: 24-Jährige mit Schokoriegeln, Milch und Kosmetikartikel ertappt

Ein Ladendiebstahl in Mittelsachsen endete in einer Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften und Polizei. Dafür stand eine Frau jetzt vor dem Amtsgericht Freiberg. Was hinter der Geschichte steckt:

Weil eine Ladendiebin in einem Discounter nach ihrem Auffliegen aggressiv wurde und sich gegen ihre Festsetzung wehrte, musste sie sich vor dem Amtsgericht verantworten. Sie hatte laut Anklage Schokoriegel, Milch und Kosmetikartikel im Gesamtwert von 25,71 Euro eingesteckt. Die Angeklagte verstaute die Waren in ihrer Jacke und wollte ohne zu...