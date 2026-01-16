Eskalation im Discounter: 24-Jährige mit Schokoriegeln, Milch und Kosmetikartikel ertappt

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Weil eine Ladendiebin in einem Discounter (Symbolbild) nach ihrem Auffliegen aggressiv wurde und sich wehrte, musste sie sich vor dem Amtsgericht in Freiberg verantworten.
Weil eine Ladendiebin in einem Discounter (Symbolbild) nach ihrem Auffliegen aggressiv wurde und sich wehrte, musste sie sich vor dem Amtsgericht in Freiberg verantworten. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Bei einer Ladendiebin in Mittelsachsen klickten die Handschellen (Symbolbild): Als sie vom Sicherheitsdienst angesprochen wurde, eskalierte die Situation.
Bei einer Ladendiebin in Mittelsachsen klickten die Handschellen (Symbolbild): Als sie vom Sicherheitsdienst angesprochen wurde, eskalierte die Situation. Bild: Soeren Stache/dpa
Wegen der positiven Sozialprognose gab es eine geringe Strafe durch das Amtsgericht Freiberg.
Wegen der positiven Sozialprognose gab es eine geringe Strafe durch das Amtsgericht Freiberg. Bild: Symbolbild/Eckardt Mildner
Wegen Diebstahls mit Waffenbesitz musste sich ein 24-jährige vor dem Amtsgericht in Freiberg verantworten.
Wegen Diebstahls mit Waffenbesitz musste sich ein 24-jährige vor dem Amtsgericht in Freiberg verantworten. Bild: Mathias Herrmann
Acht Monate auf Bewährung gab es beim Prozess am Amtsgericht Freiberg wegen Diebstahls mit Waffenbesitz.
Acht Monate auf Bewährung gab es beim Prozess am Amtsgericht Freiberg wegen Diebstahls mit Waffenbesitz. Bild: Eckardt Mildner
Weil eine Ladendiebin in einem Discounter (Symbolbild) nach ihrem Auffliegen aggressiv wurde und sich wehrte, musste sie sich vor dem Amtsgericht in Freiberg verantworten.
Weil eine Ladendiebin in einem Discounter (Symbolbild) nach ihrem Auffliegen aggressiv wurde und sich wehrte, musste sie sich vor dem Amtsgericht in Freiberg verantworten. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Bei einer Ladendiebin in Mittelsachsen klickten die Handschellen (Symbolbild): Als sie vom Sicherheitsdienst angesprochen wurde, eskalierte die Situation.
Bei einer Ladendiebin in Mittelsachsen klickten die Handschellen (Symbolbild): Als sie vom Sicherheitsdienst angesprochen wurde, eskalierte die Situation. Bild: Soeren Stache/dpa
Wegen der positiven Sozialprognose gab es eine geringe Strafe durch das Amtsgericht Freiberg.
Wegen der positiven Sozialprognose gab es eine geringe Strafe durch das Amtsgericht Freiberg. Bild: Symbolbild/Eckardt Mildner
Wegen Diebstahls mit Waffenbesitz musste sich ein 24-jährige vor dem Amtsgericht in Freiberg verantworten.
Wegen Diebstahls mit Waffenbesitz musste sich ein 24-jährige vor dem Amtsgericht in Freiberg verantworten. Bild: Mathias Herrmann
Acht Monate auf Bewährung gab es beim Prozess am Amtsgericht Freiberg wegen Diebstahls mit Waffenbesitz.
Acht Monate auf Bewährung gab es beim Prozess am Amtsgericht Freiberg wegen Diebstahls mit Waffenbesitz. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Eskalation im Discounter: 24-Jährige mit Schokoriegeln, Milch und Kosmetikartikel ertappt
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Ladendiebstahl in Mittelsachsen endete in einer Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften und Polizei. Dafür stand eine Frau jetzt vor dem Amtsgericht Freiberg. Was hinter der Geschichte steckt:

Weil eine Ladendiebin in einem Discounter nach ihrem Auffliegen aggressiv wurde und sich gegen ihre Festsetzung wehrte, musste sie sich vor dem Amtsgericht verantworten. Sie hatte laut Anklage Schokoriegel, Milch und Kosmetikartikel im Gesamtwert von 25,71 Euro eingesteckt. Die Angeklagte verstaute die Waren in ihrer Jacke und wollte ohne zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:55 Uhr
2 min.
Skifahrerin Weidle-Winkelmann wird Zweite in Tarvisio
Kira Weidle-Winkelmann zeigte in der Abfahrt von Tarvisio eine starke Vorstellung.
Kira Weidle-Winkelmann sorgt drei Wochen vor Olympia für einen weiteren deutschen Mutmacher. Auch Emma Aicher überzeugt in der Abfahrt von Tarvisio. Eine Lokalmatadorin feiert ihren Premieren-Sieg.
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
11.01.2026
2 min.
Diebstahl, Nötigung, Geldwäsche: Was in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg verhandelt wird
Am Amtsgericht Freiberg werden zahlreiche Fälle verhandelt.
Die Fälle, die in dieser Woche am Amtsgericht Freiberg zur Verhandlung kommen, könnten unterschiedlicher nicht sein.
Wieland Josch
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
13:00 Uhr
3 min.
Dieses erzgebirgische Sauerkraut schmeckt am besten: Verkostung zeigt, was die Spezialität ausmacht
Unter anderem der Geruch wurde bei der Sauerkrautverkostung in Hundshübel bewertet. Dazu musste die Jury, zu der Max Geier (vorn) gehörte, Augenbinden aufsetzen.
Zum neunten Mal fand der Wettbewerb in einem Gasthof in Hundshübel statt. Dieses Mal standen 26 Proben zur Bewertung.
Heike Mann
19.12.2025
3 min.
Prozess in Freiberg: Warum hatte ein junger Vater den Notruf gewählt?
Im Oktober 2024 wählte ein junger Vater den Notruf der Polizei (Symbolbild). Er meldete, dass mehrere Personen in die Gartenlaube seiner Nachbarin eingebrochen seien und Werkzeuge entwendet hätten. Laut Anklage war dies frei erfunden.
Ein bizarrer Notruf beschäftigt das Amtsgericht Freiberg. Ein Mann hatte einen Einbruch erfunden und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Doch hinter der Tat steckt offenbar eine Ausnahmesituation.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel