ETFs und Aktien abgestürzt: So investieren die Mittelsachsen

Wer aktuell in seine Aktien schaut, muss rote Zahlen befürchten. Die Banken in Mittweida und Freiberg sind jedoch beruhigt, denn ihre Kunden tun genau das Richtige.

Mal hebt er die Zölle an, dann setzt er sie aus: US-Präsident Trump mischt den Finanzmarkt aktuell ziemlich auf. Mit einer neuen Koalition, die Schulden und Investitionen wagt, können deutsche Unternehmen wiederum Aufwind erfahren. Wie reagieren die Menschen in Mittweida, Freiberg und Umgebung auf die Dynamik am Finanzmarkt?