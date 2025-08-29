Etwas weniger Arbeitslose im August in Mittelsachsen

Die Arbeitsagentur meldet relativ robuste Zahlen aus dem Landkreis. Immerhin 411 neue Stellen waren zu besetzen. Bei der Behörde sind 1965 freie Stellenangebote gemeldet.

Mittelsachsen. Die Zahl der Arbeitslosen ist im August in Mittelsachsen leicht zurückgegangen. Im Landkreis waren 8976 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das teilte die Pressesprecherin der Arbeitsagentur Freiberg Antje Schubert mit. Die Arbeitslosenquote sank demnach um 0,1 Prozentpunkt und lag bei 5,8 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 5,6 Prozent. Neu oder erneut arbeitslos meldeten sich 1654 Personen. Demgegenüber standen 1705 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit beendeten. 499 von ihnen haben eine Erwerbstätigkeit aufgenommen und 421 begannen eine Ausbildung oder sonstige Bildungsmaßnahme.

375 offene Stellen mehr als im Vorjahr gemeldet

„Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten bleibt die Arbeitskräftenachfrage zurückhaltend, da die regionalen Unternehmen weiter vor großen Herausforderungen stehen“, konstatiert Udo Gibson, Geschäftsstellenleiter in der Agentur für Arbeit Freiberg. „Und dennoch liegt die Zahl der gemeldeten Stellen mit plus 375 über dem Vorjahresniveau und zeigt die Bedeutung einer langfristigen Fachkräftesicherung. Aktuell sind 1965 freie Stellenangebote zur Besetzung bei der Arbeitsagentur Freiberg gemeldet.“

Seit Jahresbeginn wurden der Agentur für Arbeit Freiberg 3418 neue Arbeitsstellen gemeldet, das sind 375 Stellen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im August zeigten die Unternehmen im Landkreis Mittelsachsen 411 offene Stellen an. (kru)