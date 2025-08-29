Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Relativ robuste Zahlen meldete die Arbeitsagentur für den Arbeitsmarkt in Mittelsachsen.
Relativ robuste Zahlen meldete die Arbeitsagentur für den Arbeitsmarkt in Mittelsachsen. Bild: Sonja Wurtscheid/dpa
Relativ robuste Zahlen meldete die Arbeitsagentur für den Arbeitsmarkt in Mittelsachsen.
Relativ robuste Zahlen meldete die Arbeitsagentur für den Arbeitsmarkt in Mittelsachsen. Bild: Sonja Wurtscheid/dpa
Freiberg
Etwas weniger Arbeitslose im August in Mittelsachsen
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeitsagentur meldet relativ robuste Zahlen aus dem Landkreis. Immerhin 411 neue Stellen waren zu besetzen. Bei der Behörde sind 1965 freie Stellenangebote gemeldet.

Mittelsachsen.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im August in Mittelsachsen leicht zurückgegangen. Im Landkreis waren 8976 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das teilte die Pressesprecherin der Arbeitsagentur Freiberg Antje Schubert mit. Die Arbeitslosenquote sank demnach um 0,1 Prozentpunkt und lag bei 5,8 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 5,6 Prozent. Neu oder erneut arbeitslos meldeten sich 1654 Personen. Demgegenüber standen 1705 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit beendeten. 499 von ihnen haben eine Erwerbstätigkeit aufgenommen und 421 begannen eine Ausbildung oder sonstige Bildungsmaßnahme.

375 offene Stellen mehr als im Vorjahr gemeldet

„Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten bleibt die Arbeitskräftenachfrage zurückhaltend, da die regionalen Unternehmen weiter vor großen Herausforderungen stehen“, konstatiert Udo Gibson, Geschäftsstellenleiter in der Agentur für Arbeit Freiberg. „Und dennoch liegt die Zahl der gemeldeten Stellen mit plus 375 über dem Vorjahresniveau und zeigt die Bedeutung einer langfristigen Fachkräftesicherung. Aktuell sind 1965 freie Stellenangebote zur Besetzung bei der Arbeitsagentur Freiberg gemeldet.“

Seit Jahresbeginn wurden der Agentur für Arbeit Freiberg 3418 neue Arbeitsstellen gemeldet, das sind 375 Stellen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im August zeigten die Unternehmen im Landkreis Mittelsachsen 411 offene Stellen an. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
2 min.
Krise trifft den Landkreis Zwickau: Mehr Arbeitslose und weniger offene Stellen
Schild vor einer Arbeitsagentur. Arbeitslosigkeit ist gestiegen.
Im August haben sich fast 16 Prozent mehr Menschen erwerbslos gemeldet als vor einem Jahr, berichtet die Agentur. Einen Trend nach oben gab es auch bei der Kurzarbeit.
Jan-Dirk Franke
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
13:26 Uhr
3 min.
Ausbildungsstart im Erzgebirge senkt Arbeitslosigkeit: Positive Impulse im August
Die Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz hat den aktuellen Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.
Unterbeschäftigung im Erzgebirge sinkt im Vergleich zum Vormonat. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit hervor. Doch wie entwickeln sich die Zahlen im Jahresvergleich?
Holk Dohle
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
Mehr Artikel