„Exploded flowers“: Einzigartige Exponate im Foyer der Terra mineralia Freiberg zu sehen

Was passiert, wenn eine zarte Blüte der Schockwelle einer Sprengstoffexplosion ausgesetzt wird? Im Untertagelabor des Freiberger Hochdruckforschungszentrums (FHP) der TU Bergakademie Freiberg hat man es ausprobiert: Während von Blüten, Blättern und Stängeln nach der Sprengung nichts mehr übrig ist, tritt ihr detailscharfes Prägebild auf...