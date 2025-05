Explosive Nacht in Freiberg: Briefkastenanlage am Bahnhof zerstört

Eine Briefkastenanlage am Freiberger Bahnhof wurde in der Nacht zum Mittwoch durch eine Explosion vollständig zerstört. Es entstand erheblicher Schaden.

In der Nacht zum Mittwoch hat es in Freiberg eine Explosion einer Briefkastenanlage gegeben. Laut einem Sprecher der Polizeidirektion ereignete sie sich gegen 0.30 Uhr am Bahnhof. Die komplette Anlage sei mit einem Böller in die Luft gejagt worden. Dabei wurde sie vollkommen zerstört und eine Hauseingangstür daneben in Mitleidenschaft gezogen....