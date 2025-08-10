Extremläuferin Joyce Hübner hat Freiberg erreicht - für eine Begleiterin ein ganz besonderer Tag

Die bekannte Läuferin war am Sonntag von Leuben nach Grillenburg unterwegs. Rund 30 Fans haben sie begleitet - für Jolina Schurat eine Premiere.

Extremsportlerin Joyce Hübner ist bei ihrem Lauf von Leuben bei Lommatzsch nach Grillenburg am Sonntag von rund 30 Läufern und Radfahrern begleitet worden, darunter der amtierende OB Martin Seltmann. Stefan Benkert von der Freiberger Mitlaufgelegenheit: „Joyce wird auf jeder Etappe begleitet - der Marathon durch Freiberg gehört aber zu denen,...