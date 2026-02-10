MENÜ
Schulleiter Frank Wehrmeister (M.), hier beim Infotag im BSZ „Julius Weisbach“ in Freiberg.
Schulleiter Frank Wehrmeister (M.), hier beim Infotag im BSZ „Julius Weisbach“ in Freiberg.
Freiberg
Fachgebundene Hochschulreife in Freiberg: So ist das Interesse
Redakteur
Von Heike Hubricht
Für den Start im neuen Bildungsgang „KomZuMINT“ im Schuljahr 2026/27 liegen laut dem Freiberger BSZ „Julius Weisbach“ bislang sieben Bewerbungen vor.

Die Nachfrage nach dem neuen Bildungsgang „KomZuMINT“ am Beruflichen Schulzentrum „Julius Weisbach“ in Freiberg nimmt zu. Für den Start im Schuljahr 2026/27 liegen laut Schulleiter Frank Wehrmeister bislang sieben Bewerbungen vor. Der in Sachsen einzigartige zweijährige Bildungsgang führt zur fachgebundenen Hochschulreife in der...
