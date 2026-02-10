Fachgebundene Hochschulreife in Freiberg: So ist das Interesse

Freiberg
Für den Start im neuen Bildungsgang „KomZuMINT“ im Schuljahr 2026/27 liegen laut dem Freiberger BSZ „Julius Weisbach“ bislang sieben Bewerbungen vor.
Die Nachfrage nach dem neuen Bildungsgang „KomZuMINT“ am Beruflichen Schulzentrum „Julius Weisbach“ in Freiberg nimmt zu. Für den Start im Schuljahr 2026/27 liegen laut Schulleiter Frank Wehrmeister bislang sieben Bewerbungen vor. Der in Sachsen einzigartige zweijährige Bildungsgang führt zur fachgebundenen Hochschulreife in der...
