MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am neuen Haltepunkt Holzhau Blockline: Diddi Sonntag (l.) und Ronny Rehwald kümmern sich als Streckenscouts um die Mountainbike-Route durchs Osterzgebirge.
Am neuen Haltepunkt Holzhau Blockline: Diddi Sonntag (l.) und Ronny Rehwald kümmern sich als Streckenscouts um die Mountainbike-Route durchs Osterzgebirge. Bild: Oliver Hach
Mike Eyring, Zugleiter der RP-Eisenbahn im Bahnhof Mulda, tauschte die Stationsschilder in Holzhau aus.
Mike Eyring, Zugleiter der RP-Eisenbahn im Bahnhof Mulda, tauschte die Stationsschilder in Holzhau aus. Bild: Oliver Hach
Wer „Blockline“ eintippt, bekommt einen Treffer: Die Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Mittelsachsen zeigte am Sonntag bereits die neue Bahnstation an.
Wer „Blockline“ eintippt, bekommt einen Treffer: Die Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Mittelsachsen zeigte am Sonntag bereits die neue Bahnstation an. Bild: Screenshot Freie Presse
Am neuen Haltepunkt Holzhau Blockline: Diddi Sonntag (l.) und Ronny Rehwald kümmern sich als Streckenscouts um die Mountainbike-Route durchs Osterzgebirge.
Am neuen Haltepunkt Holzhau Blockline: Diddi Sonntag (l.) und Ronny Rehwald kümmern sich als Streckenscouts um die Mountainbike-Route durchs Osterzgebirge. Bild: Oliver Hach
Mike Eyring, Zugleiter der RP-Eisenbahn im Bahnhof Mulda, tauschte die Stationsschilder in Holzhau aus.
Mike Eyring, Zugleiter der RP-Eisenbahn im Bahnhof Mulda, tauschte die Stationsschilder in Holzhau aus. Bild: Oliver Hach
Wer „Blockline“ eintippt, bekommt einen Treffer: Die Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Mittelsachsen zeigte am Sonntag bereits die neue Bahnstation an.
Wer „Blockline“ eintippt, bekommt einen Treffer: Die Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Mittelsachsen zeigte am Sonntag bereits die neue Bahnstation an. Bild: Screenshot Freie Presse
Freiberg
Fahrrad-Abenteuerroute Blockline hat nun eine eigene Bahnstation im Erzgebirge
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den Mountainbike-Trail erreicht man bequem mit der Freiberger Eisenbahn. Start ist ab sofort am Haltepunkt Holzhau Blockline. Der bisherige Stationsname Holzhau-Skilift ist Geschichte.

Nächster Halt: Holzhau Blockline. Fahrrad- und Outdoorfans erreichen die beliebte Mountainbike-Route durchs Osterzgebirge ab sofort über eine eigene Bahnstation, die auch so heißt. Pünktlich zum Fahrplanwechsel wurde am Sonntag der bisherige Haltepunkt Holzhau-Skilift in „Holzhau Blockline“ umbenannt. Die Region will sich damit stärker im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
08.08.2025
1 min.
Klassenfahrten auf der Blockline
Natur- und Landschaftskunde gehören bei Fahrten auf der Blockline automatisch dazu.
Der Tourismusverband Erzgebirge hat ein bewegungsreiches Fünf-Tage-Paket geschnürt. Eigene Räder sind nicht nötig.
Siiri Klose
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
21.08.2025
3 min.
Freiberger Eisenbahn: Neuer Name für die Bahnstation „Holzhau Skilift“ geplant
Bahnstation Holzhau-Skilift mit neuen Blockline-Schildern.
Die neue Beschilderung am Bahnsteig ist unübersehbar. Sie nimmt vorweg, was in Zukunft auch im Fahrplan stehen soll - und was für den Tourismus im Erzgebirge wichtiger wird.
Siiri Klose
Mehr Artikel