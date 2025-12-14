Fahrrad-Abenteuerroute Blockline hat nun eine eigene Bahnstation im Erzgebirge

Den Mountainbike-Trail erreicht man bequem mit der Freiberger Eisenbahn. Start ist ab sofort am Haltepunkt Holzhau Blockline. Der bisherige Stationsname Holzhau-Skilift ist Geschichte.

