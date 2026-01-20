MENÜ
In einem Hauskeller in der Straße der Einheit brachen Unbekannte ein Abteil auf.
In einem Hauskeller in der Straße der Einheit brachen Unbekannte ein Abteil auf.
In einem Hauskeller in der Straße der Einheit brachen Unbekannte ein Abteil auf.
In einem Hauskeller in der Straße der Einheit brachen Unbekannte ein Abteil auf.
Freiberg
Fahrraddiebe schlagen in Freiberg zu: Mehrere Räder aus Kellern gestohlen
Redakteur
Von Holk Dohle
Aus Kellerräumen in der Maxim-Gorki-Straße und in der Straße der Einheit in Freiberg verschwanden Fahrräder. Die Polizei ermittelt.

Fahrraddiebe sind in den vergangenen Tagen in Freiberg am Werk gewesen. Am Montag wurden der Polizei mehrere Diebstähle angezeigt. Aus dem Gemeinschaftskeller eines Wohnblocks in der Maxim-Gorki-Straße wurden zwei Fahrräder gestohlen. Laut Polizeibericht handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube und ein silberfarbenes...
