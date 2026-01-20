Fahrraddiebe schlagen in Freiberg zu: Mehrere Räder aus Kellern gestohlen

Freiberg
Aus Kellerräumen in der Maxim-Gorki-Straße und in der Straße der Einheit in Freiberg verschwanden Fahrräder. Die Polizei ermittelt.
Fahrraddiebe sind in den vergangenen Tagen in Freiberg am Werk gewesen. Am Montag wurden der Polizei mehrere Diebstähle angezeigt. Aus dem Gemeinschaftskeller eines Wohnblocks in der Maxim-Gorki-Straße wurden zwei Fahrräder gestohlen. Laut Polizeibericht handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube und ein silberfarbenes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.