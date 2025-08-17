Fahrradfahrer bei Kollision mit Auto in Freiberg verletzt

Freiberg
Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf dem Fuchsmühlenweg.
Ein 67-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagnachmittag in Freiberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 16.20 Uhr der 52-jährige Fahrer eines Pkw Opel den Fuchsmühlenweg in Richtung der Straße Reiche Zeche unterwegs. In einer Rechtskurve kollidierte der Opel mit dem entgegenkommenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.