Zu einem Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer musste die Polizei in Freiberg ausrücken.
Bild: Symbolbild/benjaminnolte - stock
Zu einem Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer musste die Polizei in Freiberg ausrücken.
Zu einem Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer musste die Polizei in Freiberg ausrücken. Bild: Symbolbild/benjaminnolte - stock
Freiberg
Fahrradfahrer bei Kollision mit Auto in Freiberg verletzt
Von FP
Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf dem Fuchsmühlenweg.

Ein 67-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am späten Samstagnachmittag in Freiberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 16.20 Uhr der 52-jährige Fahrer eines Pkw Opel den Fuchsmühlenweg in Richtung der Straße Reiche Zeche unterwegs. In einer Rechtskurve kollidierte der Opel mit dem entgegenkommenden...
